38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу «Танці з зірками», показал свою жаркую тренировку на улице

Артист тщательно следит за своей формой и активно занимается спортом, о чем свидетельствуют кадры в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Яма опубликовал кадры новой тренировки. Хореограф встал на четвереньки. Коленки он поставил на коврик и двигался вперед, выполняя упражнения с гантелями. При этом ноги Влада были сплетены в крест.

Видно, что танцор был доволен своими занятиями, ведь он улыбался, прищурив глаза.

"Это же кайфушки", - подписал кадры артист.

Стоит отметить, что для выполнения упражнений Влад надел черную футболку, спортивные штаны и кроссовки. Однако несмотря на палящее солнце, хореограф решил отказаться от надевания кепки.

В общем, кадры вышли очень солнечными и позитивными.

Напомним, Влад Яма блистал в черном костюме, идеально подчеркнувшем его красивую фигуру. Артист позировал в рубашке, жилетке и длинных брюках со стрелками.

Завершили ультрачерный лук туфли в цвет и браслеты на руках.

Отметим, в таком виде Яма предстал на паркете шоу "Танці з зірками".

Ранее сообщалось, что Влад Яма позировал без футболки и стоял перед зеркалом в ванной. Яма снимал себя по пояс, демонстрируя подтянутые формы и идеально гладкую голову.

Дерзкий взгляд красавчика добавил снимку необычности и даже страха. Танцор снимал себя на телефон, который держал в руках.

"05.07", - подписан кадр, видимо по всему, это время фотографии.

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