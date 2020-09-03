Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як проводить час з подружками

На фото Ана позувала в синій білизні мереживній білизні з прозорими частинами. Волосся Чері залишила розпущеним, вставши на коліна. Праворуч можна побачити блондинку, яка була в аналогічному вбранні. Зліва сиділа брюнетка, яка прикрила одне око і висунула язик. На другому знімку красуні вже поміняли пози. Блондинка показала свій "горішок", а Чері блиснула "персиками", нагнувшись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої дитинки. Сьогодні я влаштувала вибухову зйомку контенту з цими двома. Ми грали в Твістер по нижній білизні. Вгадай, хто виграв всі три раунди", - написала Чері під фото.

Фанати поставили майже 120 тисяч лайків і написали коментарі:

"О, ви красуні, такі чудові", "завжди в захваті від моїх дівчаток", "Excellent", "Візьми мене з собою", "Свята Моллі, відвисла щелепа", "Супер, заздрю всім твоїм сестрам", "обожнюю нижню білизну, такі гарячі дами".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері побешкетувала на камеру, показавшись в крихітному бікіні.

На опублікованих кадрах модель позує в крихітному бікіні, демонструючи вишукану фігуру з різних ракурсів. При цьому наряд дівчини максимально підкреслює її розкішні форми.

Нагадавши, Ана Чері в одному купальнику ледве вмістила свою розкіш у вузьку тканину

А ще Politeka писала, що Незрівнянна Ана Чері покрутилася в міні-шортиках заради сміливого кадру

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