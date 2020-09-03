Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как проводит время с подружками

На фото Ана позировала в синем белье кружевном белье с прозрачными частями. Волосы Чери оставила распущенными, встав на коленки. Справа можно увидеть блондинку, которая была в аналогичном наряде. Слева сидела брюнетка, которая прикрыла один глаз и высунула язык. На втором снимке красотки уже поменяли позы. Блондинка показала свой "орешек", а Чери сверкнула "персиками", нагнувшись. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои детки. Сегодня я устроила взрывную съемку контента с этими двумя. Мы играли в Твистер по нижнему белью. Угадай, кто выиграл все три раунда", - написала Чери под фото.

Фанаты поставили почти 120 тысяч лайков и написали комментарии:

"О, вы красавицы, такие великолепные", "Всегда в восторге от моих девочек", "Excellent", "Возьми меня с собой", "Святая Молли, отвисла челюсть", "Супер, завидую всем твоим сестрам", "Обожаю нижнее белье, такие горячие дамы".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери пошалила на камеру, показавшись в крохотном бикини.

На опубликованных кадрах модель позирует в крохотном бикини, демонстрируя изысканную фигуру с разных ракурсов. При этом наряд девушки максимально подчеркивает ее роскошные формы.

Напомним, Ана Чери в одном купальнике еле вместила свою роскошь в узкую ткань

А еще Politeka писала, что бесподобная Ана Чери покрутилась в мини-шортиках ради смелого кадра

Также Politeka сообщала, что Ана Чери бесстыдно расстегнула лифчик, поразив своими холмами



