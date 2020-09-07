Американська фітнес-модель Ана Чері здивувала ніжними кадрами, зробленими під час фотосесії на природі

Ана є фітнес-моделлю вже багато років. В її профілі в Instagram можна знайти сотні знімків і відео, зроблених в спортзалі, під якими Ана розповідає про свої досягнення, правильних вправи для стегон і багато іншого.

Після того, як аудиторія Ани стала на кілька мільйонів більше, зірка вирішила не тільки випустити свою колекцію спортивного одягу, але ще і урізноманітнити профіль Instagram оригінальними фото, зробленими на пляжі або природі.

На одних з таких фото Чері блищала в тоненькій шовковій сукні ніжно-рожевого відтінку на ледь помітних бретельках. Ана спокусливо приспустила їх, показавши, що під сукнею вона позує без білизни. При цьому дівчина не стала приховувати зайве, навмисно повернувшись до об'єктиву боком.

«Вау, це полуниця🍓🍓🍓» «Чому це так ніжно❤️💟», «Ідеальне місце для гарного кадру, який ви вбиваєте😘😘», «тільки шовк, тільки спокушання», «люблю ці солодощі 😍», «шедевр 💎», «Чому так жарко», «Така красива любов 😍», «Подобається ця картина», «такий милий вигляд у це солодкої дівчинки», «Чому ти така ніжна», «Може ти припиниш це?""Потрібно більше спокушання",» ідеальний вигляд", - пишуть користувачі.

Ми писали також, що дівчина любить хвалитися достоїнствами в купальниках, які також почала рекламувати. На одному з пляжних фото в чорному бікіні ані вдалося вразити видом. Для ідеального образу вона також використовувала білу сорочку, спущену з плечей, акуратні шпильки на волоссі і сережки з камінням.

"Шпильки для волосся і бікіні ... наскільки комфортно я зараз виглядаю за шкалою 1-сидячи на гострих каменях? 😜 » "- написала Ана.

Ось як реагують фанати:

"Красива жінка" « "красуня біля палацу«," смілива дівчинка«, " це ж вогонь, Ви знаєте? Ох і вид😘 🔥«,» ноги треба внизу підкачати«,»справжня жінка🔥 🔥 🔥 🔥".

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