Популярна російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, приміряла занадто відвертий спортивний образ

На своїй сторінці в Intagram дівчина розмістила цілу серію пікантних фото в лосинах і крихітному спортивному топіку, передає Politeka.net.

Анастасія нітрохи не соромиться своїх апетитних форм і регулярно балує шанувальників, яких у неї на сторінці в соцмережі вже більше 11,5 мільйонів, сміливими фото. Цього разу молода красуня підкорила видом в ліловому ліфі і лосинах, які ефектно підкреслили її значні об'єми.

Анастасія вирішила "добити" своїх підписників не тільки тісним вбранням, але і позами, продемонструвавши свої принади і сидячи, і стоячи, спереду і ззаду.

У коментарі до фото збіглися шанувальники пишних форм Анастасії з усього світу, засипавши модель компліментами на різних мовах.

Раніше Анастасія Квітко вразила пишними формами в шкіряному топі. Інста-діва похвалилася новим стильним образом на своїй сторінці в соцмережі. На ній чорні штани в обтяжку з високою талією, а також чорний шкіряний топ з довгими рукавами. На грудях кофта виглядає скоріше як ліфчик, половинки якого з'єднані золотистим кільцем. При цьому наряд настільки тісний, що величезні груди красуні так і норовлять вирватися назовні.

Образ Квітко доповнює елегантна сумочка і численні золоті прикраси. Модель залишила волосся розпущеним, а на її обличчі можна помітити яскравий макіяж.

Нагадавши, російська Кардашьян з'явилася на вулиці в задертій футболці і мікро-трусах.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Також Politeka писала, що російська Кардашян оголила свою гордість, влаштувавши брудні танці на балконі: "її п'ята точка унікальна".