Популярная российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, примерила слишком откровенный спортивный образ

На своей странице в Intagram девушка разместила целую серию пикантных фото в лосинах и крохотном спортивном топике, передает Politeka.net.

Анастасия ничуть не стесняется своих аппетитных форм и регулярно балует поклонников, которых у нее на страничке в соцсети уже больше 11,5 миллионов, смелыми фото. В этот раз молодая красавица покорила видом в лиловом лифе и лосинах, которые эффектно подчеркнули ее внушительные объемы.

Анастасия решила "добить" своих подписчиков не только тесным нарядом, но и позами, продемонстрировав свои прелести и сидя, и стоя, спереди и сзади.

В комментарии к фото сбежались поклонники пышных форм Анастасии со всего мира, засыпав модель комплиментами на разных языках.

Ранее Анастасия Квитко впечатлила пышными формами в кожаном топе. Инста-дива похвасталась новым стильным образом на своей странице в соцсети. На ней черные штаны в обтяжку с высокой талией, а также черный кожаный топ с длинными рукавами. На груди кофта выглядит скорее как лифчик, половинки которого соединены золотистым кольцом. При этом наряд настолько тесный, что огромная грудь красотки так и норовит вырваться наружу.

Образ Квитко дополняет элегантная сумочка и многочисленные золотые украшения. Модель оставила волосы распущенными, а на ее лице можно заметить яркий макияж.

Напомним, русская Кардашьян появилась на улице в задранной футболке и микро-трусах.

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян обнажила свою гордость, устроив грязные танцы на балконе: "Ее пятая точка уникальна".