Популярна українська гімнастка Анна Різатдінова, яка була фіналісткою минулого сезону шоу «Танці з зірками», захопила ідеальною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала факти про себе і свої пристрасті. Свій пост спортсменка супроводила неймовірно красивим портретом. На фото Анна дивилася в камеру. Її волосся було ідеально рівним, а очі – нереально пронизливими.

"Друзі, розкриваю всі карти)", - урочисто заявила Анна, зізнавшись, що не може жити без кави.

За словами Різатдінової, вона дуже любить морепродукти і пасту. Її улюблена кухня італійська і японська. Улюблена виконавиця спортсменки Lana Del Rey. Її пісні Анна слухає і в сумні, і в радісні моменти.

Гімнастикою олімпійська чемпіонка почала займатися в п'ять років. Дівчина росла в спортивній родині, тому її майбутнє багато в чому було вирішено.

Як відомо, Анна Різатдінова стала однією з найяскравіших учасниць проекту «Танці з зірками». На шоу вона була фавориткою судді Влада Ями, але не змогла здобути перемогу в конкурсі, поступившись першим місцем актрисі Ксенії Мішиній. Втім, завдяки проекту Різатдінова змогла повернути собі популярність і любов публіки, частина якої засуджувала спортсменку за роман з олігархом Олександром Онищенком.

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