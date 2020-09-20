Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая была финалисткой прошлого сезона шоу «Танці з зірками», восхитила идеальной внешностью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала факты о себе и своих пристрастиях. Свой пост спортсменка сопроводила невероятно красивым портретом. На фото Анна смотрела в камеру. Ее волосы были идеально ровными, а глаза – нереально пронзительными.

«Друзья, раскрываю все карты)», - торжественно заявила Анна, признавшись, что не может жить без кофе.

По словам Ризатдиновой, она очень любит морепродукты и пасту. Ее любимая кухня итальянская и японская. Любимая исполнительница спортсменки Lana Del Rey. Ее песни Анна слушает и в грустные, и в радостные моменты.

Гимнастикой олимпийская чемпионка начала заниматься в пять лет. Девушка росла в спортивной семье, поэтому ее будущее во многом было предопределено.

Как известно, Анна Ризатдинова стала одной из самых ярких участниц проекта «Танці з зірками». На шоу она была фавориткой судьи Влада Ямы, но не смогла одержать победу в конкурсе, уступив первое место актрисе Ксении Мишиной. Впрочем, благодаря проекту Ризатдинова смогла вернуть себе известность и любовь публики, часть которой осуждала спортсменку за роман с олигархом Александром Онищенко.

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова сразила растяжкой в пикантном наряде: «Это нереально».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".