Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, показала шикарну фігуру в спортзалі

Спокуслива красуня хвалиться своєю підтягнутістю і стрункістю, яку заробила завдяки старанним тренуванням в спортзалі, пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків Тоні постала в обтягуючих топі і лосинах. Перший підкреслив невеликі груди знаменитості. Тугі резинки обтягнули плечі.

А легінси відмінно сіли на пружних сідницях. При цьому вирізи по всій довжині ніжки надали образу пікантності.

Модель зібрала волосся у високий пучок, щоб ті не заважали заняттям. В руках Гаррн тримала гантелі, вона широко розставила ноги і дивилася в камеру.

За годину пост зібрав понад 7500 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися підтягнутістю моделі і написали їй багато приємних повідомлень.

"Класна", - написав один з підписників.

Нагадаємо, Тоні Гаррн зустрічалася з Леонардо Ді Капріо з 2013 по 2014 роки. Зараз зірка заручена з актором Алексом Петтіфером.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн позувала в помаранчевій сукні з відкритими плечима, але під нарядом ще щось було. Обличчя у моделі було розфарбоване. На другому знімку Гаррн вже стояла в сукні тілесного кольору. На наступному кадрі модель показалася в сукні і без білизни. Зірка також вирішила продемонструвати себе в прозорому вбранні.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн показала себе крупним планом. Плечі знаменитості були оголені, а вона утримувала на грудях якусь тканину.

Зірка сперлася об руку, і закрила очі. Образ Гаррн доповнила пов'язка на голові.

Фото вийшло якимось чистим і ніжним.

За 17 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

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