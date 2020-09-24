Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, показала шикарную фигуру в спортзале

Соблазнительная красотка хвастается своей подтянутостью и стройностью, которую заработала благодаря усердным тренировкам в спортзале, пишет Politeka.net.

На одном из последних снимков Тони предстала в обтягивающих топе и лосинах. Первый подчеркнул небольшую грудь знаменитости. Тугие резинки обтянули плечи.

А леггинсы отлично сели на упругих ягодицах. При этом вырезы по всей длине ножки придали образу пикантности.

Модель собрала волосы в высокий пучок, чтобы те не мешали занятиям. В руках Гаррн держала гантели, она широко расставила ноги и смотрела в камеру.

За час пост собрал более 7500 лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились подтянутостью модели и написали ей много приятных сообщений.

"Классная", - написал один из подписчиков.

Напомним, Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо с 2013 по 2014 года. Сейчас звезда помолвлена с актером Алексом Петтифером.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн позировала в оранжевом платье с открытыми плечами, но под нарядом еще что-то было. Лицо у модели было разукрашено. На втором снимке Гаррн уже стояла в платье телесного цвета. На следующем кадре модель показалась в платье и без белья. Звезда также решила продемонстрировать себя в прозрачном наряде.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн показала себя крупным планом. Плечи знаменитости были оголены, а она удерживала на груди какую-то ткань.

Звезда оперлась о руку, и закрыла глаза. Образ Гаррн дополнила повязка на голове.

Фото вышло каким-то чистым и нежным.

За 17 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо сразила наповал растрепанным видом в купальнике

А еще Politeka писала, что Экс-невеста Ди Каприо показала роскошное тело в латексе, засветив главное

Также Politeka сообщала, что экс-невеста Ди Каприо сверкнула формами без белья под тонкой блузой