Люблю спорт 🏀 за ощущение энергии! Я занимаюсь для себя, хорошего самочувствия и обмена веществ 🚀 А ещё- тренирую силу воли и крепкий иммунитет. Всего трёх раз в неделю достаточно, чтобы ощутить приятные изменения 😍 Люблю заниматься в студии @graces_studio_vversalskaya 🤍