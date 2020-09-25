Відома українська співачка Злата Огневич показала, як досягає ідеалу

На кадрах зірка лежала в топіку і лосинах. Образ красуня доповнила кросівками, позуючи в спортзалі, розташувавшись на маті. Злата задерла ноги, закинувши їх на м'яч, і почала качати прес. На другому кадрі співачка вже робила вправу з маленькими гантелями. На третьому фото Огневич продемонструвала повітряний шпагат, забравшись в стрічки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю спорт за відчуття енергії! Я займаюся для себе, гарного самопочуття і обміну речовин. А ще - треную силу волі і міцний імунітет. Всього трьох разів на тиждень достатньо, щоб відчути приємні зміни", - написала Огневич.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Навіщо себе мучити, якщо і так все ідеально", "розумничка", "красива".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі.

Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись.

Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки.

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