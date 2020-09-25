Известная украинская певица Злата Огневич показала, как достигает идеала

На кадрах звезда лежала в топике и лосинах. Образ красотка дополнила кроссовками, позируя в спортзале, расположившись на мате. Злата задрала ноги, закинув их на мяч, и начала качать пресс. На втором кадре певица уже делала упражнение с маленькими гантелями. На третьем фото Огневич продемонстрировала воздушный шпагат, забравшись в ленты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю спорт за ощущение энергии! Я занимаюсь для себя, хорошего самочувствия и обмена веществ. А еще - тренирую силу воли и крепкий иммунитет. Всего трёх раз в неделю достаточно, чтобы ощутить приятные изменения", - написала Огневич.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Зачем себя мучить, если и так все идеально", "Умничка", "Красивая".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич поразила внешностью в пеньюаре.

Злата надела белый пеньюар с красивым вырезом посередине. Бюст лежал под тканью, так и не показавшись.

Артистка спустила с нежного плеча одежду, придав образу пикантности. Золотые украшения завершили образ звезды.

Напомним, мокрая Злата Огневич довела до мурашек, показав свою роскошь без белья

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