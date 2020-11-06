Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі здобула титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на тренуванні

На фото красуня позувала в червоному костюмі, стоячи перед дзеркалом. Зірка здалася в спортзалі, демонструючи накачані сідниці. Сьюзі була в масці, а образ доповнила кросівками. Кадр вийшов ефектним і мотиваційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Немає хорошої підготовки, немає юридичної підготовки, ось гонка", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люди в чорному", "не жіноче"," але що це за стручок"," приголомшлива жінка, красива, але мені здається, що вона втрачає м'язи ніг"," Стероїди в надлишку"," нехай кожен робить все можливе для свого тіла, решта - просто слова", " жах. Жоден чоловік не виглядає таким потворним ... деформованим"," але що за жахлива річ"," величезні ноги матуся","Ти виглядаєш дуже ммм на це, нахилившись, Ти виглядаєш дуже добре".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортес з'явилася без штанів на вулиці.

Цього разу красуня з'явилася на вулиці без штанів, але її це абсолютно не бентежило. Кортес присіла на сходинку, витягнувши накачану ніжку. При цьому вона взула ролики, похвалившись ними в кадрі.

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