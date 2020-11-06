Известная модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на тренировке

На фото красотка позировала в красном костюме, стоя перед зеркалом. Звезда показалась в спортзале, демонстрируя накачанные ягодицы. Сьюзи была в маске, а образ дополнила кроссовками. Кадр получился эффектным и мотивационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нет хорошей подготовки, нет юридической подготовки, вот гонка", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люди в черном", "Не женское", "Но что это за стручок", "Потрясающая женщина, красивая, но мне кажется, что она теряет мышцы ног", "Стероиды в избытке", "Пусть каждый делает все возможное для своего тела, остальное - просто слова", "Ужас. Ни один мужчина не выглядит таким уродливым ... деформированным", "Но что за ужасная вещь", "огромные ноги мамочка", "Ты выглядишь очень ммм на это, наклонившись, ты выглядишь очень хорошо".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортес появилась без штанов на улице.

В этот раз красотка появилась на улице без штанов, но ее это совершенно не смущало. Кортес присела на ступеньку, вытянув накаченную ножку. При этом она обула ролики, похваставшись ими в кадре.

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