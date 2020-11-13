Відома фітнес-модель Ніколь Амато блиснула пружними булочками на відео

Зірка без всяких утисків демонструє свої форми, які заробила завдяки тренуванням, пише Politeka.net. На одному з останніх відео, красуня встала спиною до камери, повилявши своїми пружними сідницями. (Щоб переглянути відео доскрольте до кінця сторінки)

Красуня показала апетитні форми в червоних трусиках бікіні. Модель натягнула трусики якомога вище, щоб у всій красі показати свої неймовірні об'єми.

Амато витягнула довгі ніжки, які були накачаними і виглядали такими притягуючими.

Також на красуні була коротка футболка і кросівки. Ніколь стояла біля стіни з графіті тримаючи в руках балончик з фарбою.

На іншому кадрі Амато постала зі своїми друзями, ймовірно, повністю оголена, адже вона прикрила найпікантніше стікерами.

За 13 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік палючої красуні.

"Ти така соковита!", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в блискучому купальнику і чоботях. Красуня сиділа на колінах і вигнулася вперед, виставляючи бюст. Дівчина залишила волосся розпущеним, а за ноги взялася руками. Ніколь випускала дим, роблячи кадр максимально спокусливим.

"Підкорений дим", - написала дівчина під фото.

Нагадаємо, Ніколь Амато одягла рожеві трусики-сіточку, які оголили її пружні, як горіх, сідниці. Зірка спокусливо вигнулася, виставивши свою гордість в найвигіднішому ракурсі.

Гарний вигин тонкої талії і ідеальних стегон виглядали заворожуюче.

Нагадавши, Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні

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