Известная фитнес-модель Николь Амато сверкнула упругими булочками на видео
Звезда без всяких стеснений демонстрирует свои формы, которые заработала благодаря тренировкам, пишет Politeka.net. На одном из последних видео, красотка встала спиной к камере, повиляв своими упругими ягодицами. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)
Красотка показала аппетитные формы в красных трусиках бикини. Модель натянула трусики как можно выше, чтобы во всей красе показать свои невероятные объемы.
Амато вытянула длинные ножки, которые были накаченными и выглядели так притягивающие.
Также на красотке была короткая футболка и кроссовки. Николь стояла у стены с граффити держа в руках баллончик с краской.
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На другом кадре Амато предстала со своими друзьями, вероятно, полностью обнаженная, ведь она прикрыла самое пикантное стикерами.
За 13 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону обжигающей красотки.
"Ты такая сочная!", - написал один из поклонников.
Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в блестящем купальнике и сапогах. Красотка сидела на коленях и выгнулась вперед, выставляя бюст. Девушка оставила волосы распущенными, а за ноги взялась руками. Николь выпускала дым, делая кадр максимально соблазнительным.
"Подчиненный дым", - написала девушка под фото.
Напомним, Николь Амато надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.
Красивый изгиб тонкой талии и идеальных бедер выглядели завораживающе.
Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом
А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини
Также Politeka сообщала, что знойная фитнес-модель Николь Амато устроила бокс без штанов