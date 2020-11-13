Известная фитнес-модель Николь Амато сверкнула упругими булочками на видео

Звезда без всяких стеснений демонстрирует свои формы, которые заработала благодаря тренировкам, пишет Politeka.net. На одном из последних видео, красотка встала спиной к камере, повиляв своими упругими ягодицами. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

Красотка показала аппетитные формы в красных трусиках бикини. Модель натянула трусики как можно выше, чтобы во всей красе показать свои невероятные объемы.

Амато вытянула длинные ножки, которые были накаченными и выглядели так притягивающие.

Также на красотке была короткая футболка и кроссовки. Николь стояла у стены с граффити держа в руках баллончик с краской.

На другом кадре Амато предстала со своими друзьями, вероятно, полностью обнаженная, ведь она прикрыла самое пикантное стикерами.

За 13 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону обжигающей красотки.

"Ты такая сочная!", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в блестящем купальнике и сапогах. Красотка сидела на коленях и выгнулась вперед, выставляя бюст. Девушка оставила волосы распущенными, а за ноги взялась руками. Николь выпускала дым, делая кадр максимально соблазнительным.

"Подчиненный дым", - написала девушка под фото.

Напомним, Николь Амато надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.

Красивый изгиб тонкой талии и идеальных бедер выглядели завораживающе.

Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом

А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини

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