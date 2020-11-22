Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret для підтримки своєї шикарної фігури займається спортом

Зірка постійно демонструє ефектні форми, які заробила завдяки наполегливим тренуванням, пише Politeka.net. Красуня ділиться кадрами у своєму Instagram.

Цього разу модель опублікувала кадри в перервах між грою в теніс. Зірка вибрала вузький рожевий топік на тонких бретельках. Одяг обтягнув бюст, і в результаті виглядав дуже цікаво. Грудям зірки явно було тісно і вони красиво випирали.

Крім того, не можна не звернути уваги на прес "кубиками" і тонку талію.

Також Келлі одягла міні-спідницю, яку трохи розвіював вітер. Кросівки зі шкарпетками доповнили образ.

Модель також одягла пов'язку на голову, щоб волосся не заважало під час гри.

Красуня взяла в руку ракетку і пляшку з водою. Коли вона пила, то облила топік, але це анітрохи її не турбувало.

"Улюблений вид спорту 🔥 🎾 хто ще любить теніс?",- поцікавилася красуня.

За вісім годин пост зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень, що стосуються фігури, а також написали свої улюблені види спорту.

"О, так!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в штанях і сонцезахисних окулярах. Більше на дівчині нічого не було. Красуня стояла біля кабріолета і розвернулася спиною до камери. Можна помітити, що модель взялася руками за бюст, прикриваючи його і роблячи знімок ще більш спокусливим.

Користувачі мережі прийшли в захват від фото і написали багато приємного в сторону знаменитості.

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