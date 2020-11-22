Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret для поддержания своей шикарной фигуры занимается спортом
Звезда постоянно демонстрирует эффектные формы, которые заработала благодаря упорным тренировкам, пишет Politeka.net. Красотка делится кадрами в своем Инстаграм.
В этот раз модель опубликовала кадры в перерывах между игрой в теннис. Звезда выбрала узкий розовый топик на тонких бретельках. Одежда обтянула бюст, и в результате смотрелся очень интересно. Груди звезды явно было тесно и она красиво выпирала.
Кроме того, нельзя не обратить внимания на пресс "кубиками" и тонкую талию.
Также Келли надела мини-юбоску, которую немного развеивал ветер. Кроссовки с носками дополнили образ.
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Модель также надела повязку на голову, чтобы волосы не мешали во время игры.
Красотка взяла в руку ракетку и бутылеку с водой. Когда она пила, то облила топик, но это нисколько ее не беспокоило.
"Любимый вид спорта 🔥🎾 Кто еще любит теннис?", - поинтересовалась красотка.
За восемь часов пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений, касающихся фигуры, а также написали свои любимые виды спорта.
"О, да!", - написал один из поклонников.
Напомним, Келли Гейл позировала в штанах и солнцезащитных очках. Больше на девушке ничего не было. Красавица стояла у кабриолета и развернулась спиной к камере. Можно заметить, что модель взялась руками за бюст, прикрывая его и делая снимок еще более соблазнительным.
Пользователи сети пришли в восторг от фото и написали много приятного в сторону знаменитости.
Напомним, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret завлекла видом в одном белье и корсете
А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret топлес развалилась на диване, ни капли стеснения
Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret увлеклась игрой с друзьями и покорила видом без белья