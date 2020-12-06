День Збройних сил України 2020 – прекрасний момент, щоб привітати українських воїнів і порадувати їх приємними побажаннями.

Politeka.net пропонує красиві і прикольні листівки, прозу, вірші для привітання близьких з днем народження.

Коли День Збройних сил України 2020

6 грудня День Збройних сил України святкують на державному рівні з 1993 року, хоча сам закон про ЗСУ прийняли ще в 1991-му. Ця дата об'єднує всі види військ: повітряні, сухопутні, і ВМС, дозволяє висловити повагу військовослужбовцям і гідно оцінити їх заслуги. Святкування набуло особливого значення відтоді, як українці змушені відбивати російську агресію з окупованого Криму та на Донбасі.

Слід прояснити, яке свято 6 грудня потрібно відзначати, адже багато хто плутає День Збройних сил України і День захисника України. Останній у 2014 році своїм указом затвердив п'ятий президент Петро Порошенко, щоб відійти від традицій радянської епохи і замінити 23 лютого. День захисника України відзначають 14 жовтня, він стосується всіх, хто коли-небудь обороняв українські землі, включаючи тих, хто бився з німецькими загарбниками в роки Другої світової війни. Коли День ЗСУ настає, то привітання шлють конкретно сучасним Збройним силам незалежної України і всім, хто в них служив або перебуває зараз.

Спочатку День ЗСУ не був особливо популярним святом – українці за звичкою відзначали Старий День захисника Вітчизни 23 лютого, проте за останнє десятиліття в нашій країні сформувалися особливі традиції. 6 грудня президент урочисто вітає службовців, оголошує в промові основні досягнення армії, вручає відзначилися нагороди за героїзм, мужність і вірність Батьківщині. У храмах же традиційно проводять спільний молебень за військових.

У День Збройних сил України влаштовують військові паради, концерти, гуляння з салютами, проте в 2021 році заходи обмежені Умовами карантину через епідемію китайського вірусу. Тим не менш, українці зможуть вшанувати пам'ять загиблих бійціх ЗСУ і покласти квіти до їхніх могил. Цей день – не вихідний.

6 грудня також шанують Святого Митрофана і відзначають католицький День Святого Миколая.

Привітання З Днем Збройних сил України 2020 у віршах

Щороку свято викликає питання: що подарувати хлопцеві, чоловікові, дівчині, дружині або родичам, які мають відношення до ЗСУ. У день Армії не прийнято вручати дорогі подарунки, проте широко поширена традиція вітати військовослужбовців віршами, які можна зачитати особисто, Відправити по СМС або висловити у вигляді тосту за святковим столом.

Декабрьский день холодным ветром дышит,

Пугает стужей и немного вьюжит,

Но пусть сегодня поздравленья слышит

Мой друг, что в ВСУ усердно служит!

Служи, потерь и горестей не зная,

И будь всегда к Фортуне приближенным,

Тебе я славы и побед желаю,

Того же — Силам всем Вооруженным!

***

За нас ты душу отдавал,

Спасибо друг, что живы мы сейчас,

Ты храбрый, сильный, не сбежал;

Теперь позволь и нам хоть что-то сделать ради Вас.

***

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Вам безразличны звезды и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте Вы всегда для нас опорой,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, шана тобі - брате!

Свято тих, хто готовий кожної хвилини

Родину захищати й рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, воїн, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом тебе хай Божа Матір огортає!

***

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення задачі,

Класну техніку мати,

Не хворіти і не сумувати!

Привітання з Днем ЗСУ 2020 в прозі

Привітання в прозі завжди звучить урочисто і створює святковий настрій. Пропонуємо душевні побажання до Дня Збройних сил України, які порадують наших бравих захисників і піднімуть їх бойовий дух:

Вітаю З Днем Збройних сил України і від щирого серця щиро бажаю непохитної віри в перемогу, фортеці в тілі, сміливості, успішних планів і військової удачі - завжди пам'ятай про захист своїх близьких і завжди повертайся цілим з бойових завдань.

***

6 грудня - це день пам'яті мужніх українських воїнів, які пожертвували своїми життями за незалежність нашої Батьківщини та всіх її громадян. У День Збройних сил України бажаю тобі вірної руки, надійної техніки та відданих побратимів, які завжди прикриють у важкій ситуації. Не давай спуску окупантам, які зазіхнули на українські землі, і бережи надію на щасливе майбутнє.

***

Приймай мої вітання з Днем Збройних Сил України! У це свято особливо захоплююся твоїм мужністю і героїзмом. Нехай на передовій тебе ніколи не підводять здоров'я і бойові товариші, вороги завжди отримують по заслугах, любов дружини і дітей зігріває навіть в зимову холоднечу. Тримайся, брате!

***

Мужній захиснику Батьківщини, вітаємо тебе з Днем Збройних сил України. Нехай ти зараз не на передовій, але все одно стоїш на сторожі безпеки нашої держави, саме від тебе, молодий воїне, залежить спокій українського народу. Бажаємо тобі здоров'я, витримки, хороших командирів і швидко освоїти всі нелегкі премудрості військової служби.

***

Вітаємо всіх військовослужбовців України з Днем ЗСУ 6 грудня. Пам'ятайте, що Ви — наші захист і опора перед обличчям ворога. Саме від вас, бійці, залежить мирне небо, спокій і благополуччя всіх українців. Прийміть же щирі привітання з кращими побажаннями: щастя, удачі і успіхів у службі!

Листівки та картинки для привітання З Днем Збройних сил України 2020

Нагадаємо, свята та вихідні у грудні: українців порадували, скільки днів відпочиватимемо перед Новим роком

Як повідомляла Politeka, нові тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у грудні, озвучені цифри

Також Politeka писала, що погода взимку в Україні не дасть розслабитися, грудень проявить вдачу