День Вооруженных сил Украины 2020 – прекрасный момент, чтобы поздравить украинских воинов и порадовать их приятными пожеланиями.

Politeka.net предлагает красивые и прикольные открытки, прозу, стихи для поздравления близких с днем ВСУ.

Когда День Вооруженных сил Украины 2020

6 декабря День Вооруженных сил Украины празднуют на государственном уровне с 1993 года, хотя сам закон о ВСУ приняли еще в 1991-м. Эта дата объединяет все виды войск: воздушные, сухопутные, и ВМС, позволяет отдать дань уважения военнослужащим и по достоинству оценить их заслуги. Празднование приобрело особое значение с тех пор, как украинцы вынуждены отражать российскую агрессию из оккупированного Крыма и на Донбассе.

Следует прояснить, какой праздник 6 декабря нужно отмечать, ведь многие путают День Вооруженных сил Украины и День защитника Украины. Последний в 2014 году своим указом утвердил пятый президент Петр Порошенко, чтобы отойти от традиций советской эпохи и заменить 23 февраля. День защитника Украины отмечают 14 октября, он касается всех, кто когда либо оборонял украинские земли, включая тех, кто сражался с немецкими захватчиками в годы Второй мировой войны. Когда День ВСУ наступает, то поздравления шлют конкретно современным Вооруженным силам независимой Украины и всем, кто в них служил или состоит сейчас.

Первое время День ВСУ не был особенно популярным праздником – украинцы по привычке отмечали старый День защитника отечества 23 февраля, однако за последнее десятилетие в нашей стране сформировались особые традиции. 6 декабря президент торжественно поздравляет служащих, оглашает в речи основные достижения армии, вручает отличившимся награды за героизм, мужество и верность Родине. В храмах же традиционно проводят совместный молебен за военных.

В День Вооруженных сил Украины устраивают военные парады, концерты, гуляния с салютами, однако в 2021 году мероприятия ограничены условиями карантина из-за эпидемии китайского вируса. Тем не менее, украинцы смогут отдать дань памяти погибшим бойцам ВСУ и возложить цветы к их могилам. Этот день - не выходной.

6 декабря также почитают Святого Митрофана и отмечают католический День Святого Николая Чудотворца.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2020 в стихах

Каждый год праздник вызывает вопрос: что подарить парню, мужу, девушке, жене или родственникам, которые имеют отношение к ВСУ. В день армии не принято вручать дорогие подарки, однако широко распространена традиция поздравлять военнослужащих стихами, которые можно зачитать лично, отправить по СМС или произнести в виде тоста за праздничным столом.

Декабрьский день холодным ветром дышит,

Пугает стужей и немного вьюжит,

Но пусть сегодня поздравленья слышит

Мой друг, что в ВСУ усердно служит!

Служи, потерь и горестей не зная,

И будь всегда к Фортуне приближенным,

Тебе я славы и побед желаю,

Того же — Силам всем Вооруженным!

***

За нас ты душу отдавал,

Спасибо друг, что живы мы сейчас,

Ты храбрый, сильный, не сбежал;

Теперь позволь и нам хоть что-то сделать ради Вас.

***

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Вам безразличны звезды и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте Вы всегда для нас опорой,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, шана тобі - брате!

Свято тих, хто готовий кожної хвилини

Родину захищати й рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, воїн, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом тебе хай Божа Матір огортає!

***

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення задачі,

Класну техніку мати,

Не хворіти і не сумувати!

Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе

Поздравление в прозе всегда звучит торжественно и создает праздничное настроение. Предлагаем душевные пожелания ко Дню Вооруженных сил Украины, которые обрадуют наших бравых защитников и поднимут их боевой дух:

Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины и от всего сердца искренне желаю непоколебимой веры в победу, крепости в теле, смелости, успешных планов и воинской удачи - всегда помни о защите своих близких и всегда возвращайся целым с боевых заданий.

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6 декабря – это день памяти мужественных украинских воинов, которые пожертвовали своими жизнями за независимость нашей Родины и всех ее граждан. В День Вооруженных сил Украины желаю тебе верной руки, надежной техники и преданных побратимов, которые всегда прикроют в трудной ситуации. Не давай спуску оккупантам, которые позарились на украинские земли, и храни надежду на счастливое будущее.

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Принимай мои поздравления с Днём Вооружённых Сил Украины! В этот праздник особенно восхищаюсь твоим мужеством и героизмом. Пусть на передовой тебя никогда не подводят здоровье и боевые товарищи, враги всегда получают по заслугам, любовь жены и детей согревает даже в зимнюю стужу. Держись, брат!

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Мужественный защитник Родины, поздравляем тебя с Днем вооруженных сил Украины. Пусть ты сейчас не на передовой, но все равно стоишь на страже безопасности нашего государства, именно от тебя, молодой воин, зависит спокойствие украинского народа. Желаем тебе здоровья, выдержки, хороших командиров и быстро освоить все нелегкие премудрости военной службы.

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Поздравляем всех военнослужащих Украины с Днем ВСУ 6 декабря. Помните, что Вы — наши защита и опора перед лицом неприятеля. Именно от вас, бойцы, зависит мирное небо, покой и благополучие всех украинцев. Примите же искренние поздравления с лучшими пожеланиями: счастья, удачи и успехов в службе!

Открытки и картинки для поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2020

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