Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", розбурхала мережу елегантним виглядом і несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в стильних костюмах.

На одному кадрі Ксенія підкорила стрункою фігурою в кремово-бежевому безрукавному піджаку і такого ж кольору штанях, на інших - дівчина показала себе в чорному брючному костюмі зі злегка завеликим піджаком і коротенькому топі, що засвітив смужку оголеної талії.

Мішина розпустила та випрямила волосся, а також нанесла яскравий макіяж - деякі користувачі вказали в коментарях, що актриса схожа на ляльку в такому образі.

Дівчина позувала на тлі величезних панно, на яких були зображені кримські пейзажі.

У підписі "Холостячка" віддалася дитячим спогадам. Як відомо, дівчина народилася в Севастополі, її батьки й досі там живуть.

"Я добре пам'ятаю своє дитинство. Тоді мені здавалося, що у всіх так: море, гори, круті скелі підносяться над пляжами, хвойні парки, квітучі поля, крики чайок і найдоступніша розвага - похід на пляж. Завжди засмагле обличчя і вітер у волоссі. Тільки потім, через час я змогла оцінити цінність цього місця, мого улюбленого півострова", - поділилася актриса.

Користувачі активно обговорили побачене:

"Дуже красива, а очі які🔥"

"Читала зі сльозами в очах..."

"Мені одній здається що Ксю як лялька?"

"Які ж неймовірно красиві фотографії😍Крим завжди любимо в наших серцях❤️"

"Шикарна😍 Очі космос😍❣️"

"дуже гарний у тебе стиль ✨"

"Ти неймовірна 😍❤️ побільше хочеться бачити тебе на екранах ❤️ скрізь найкрутіша,😘"

"Неймовірна красуня, особливо волосся, просто тащуся від таких довгого волосся 😍 милуюся просто Вами! завжди про таке мріяла, але воно ніяк не росте..."

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