Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", взбудоражила Сеть элегантным видом и неожиданным откровением
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в стильных костюмах.
На одном кадре Ксения покорила стройной фигурой в кремово-бежевом безрукавном пиджаке и такого же цвета штанах, на других - девушка показала себя в черном брючном костюме со слегка великоватым пиджаком и коротеньком топе, засветившем полоску оголенной талии.
Мишина распустила и выпрямила волосы, а также нанесла яркий макияж - некоторые пользователи указали в комментариях, что актриса похожа на куклу в таком образе.
Девушка позировала на фоне огромных панно, на которых были изображены крымские пейзажи.
Ужесточение карантина, премьер Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и назвал сроки: "До конца декабря..."
Счастливая Настя Каменских задрала свитер и похвасталась круглым животиком: "Потап, красавчик!"
Трассу Киев-Одесса засыпало снегом, видео облетело сеть: "вывели спецтехнику"
"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
В подписи "Холостячка" предалась детским воспоминаниям. Как известно, девушка родилась в Севастополе, ее родители до сих пор там живут.
"Я хорошо помню своё детство. Тогда мне казалось, что у всех так: море, горы, крутые скалы возвышающиеся над пляжами, хвойные парки, цветущие поля, крики чаек и самое доступное развлечение - поход на пляж. Всегда загорелое лицо и ветер в волосах. Только потом, через время я смогла оценить ценность этого места, моего любимого полуострова", - поделилась актриса.
Пользователи активно обсудили увиденное:
"Дуже красива, а очі які🔥"
"Читала со слезами в глазах..."
"Мне одной кажется что Ксю как кукла😍?"
"Какие же невероятно красивые фотографии😍Крым всегда любим в наших сердцах❤️"
"Шикарная😍 Глаза космос😍❣️"
"очень красивый у тебя стиль ✨"
"Ты неверотная 😍❤️ побольше хочется видеть тебя на экранах ❤️ везде самая крутая,😘"
"Невероятная красавица, особенно волосы, просто тащусь от таких длинных волос 😍 любуюсь просто Вами! всегда о таких мечтала, но они никак не растут..."
Напомним, "Холостячка" Мишина засветилась в гримерке с неизвестным красавчиком
А еще Politeka сообщала, что сияющая "Холостячка" Мишина во всем белом неожиданно обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что скандальный поворот на "Холостячке", Мишина уже целуется с другим красавчиком