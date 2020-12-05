Глаз не отвести от такой красоты

Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", взбудоражила Сеть элегантным видом и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в стильных костюмах.

На одном кадре Ксения покорила стройной фигурой в кремово-бежевом безрукавном пиджаке и такого же цвета штанах, на других - девушка показала себя в черном брючном костюме со слегка великоватым пиджаком и коротеньком топе, засветившем полоску оголенной талии.

Мишина распустила и выпрямила волосы, а также нанесла яркий макияж - некоторые пользователи указали в комментариях, что актриса похожа на куклу в таком образе.

Девушка позировала на фоне огромных панно, на которых были изображены крымские пейзажи.

В подписи "Холостячка" предалась детским воспоминаниям. Как известно, девушка родилась в Севастополе, ее родители до сих пор там живут.

"Я хорошо помню своё детство. Тогда мне казалось, что у всех так: море, горы, крутые скалы возвышающиеся над пляжами, хвойные парки, цветущие поля, крики чаек и самое доступное развлечение - поход на пляж. Всегда загорелое лицо и ветер в волосах. Только потом, через время я смогла оценить ценность этого места, моего любимого полуострова", - поделилась актриса.

Пользователи активно обсудили увиденное:

"Дуже красива, а очі які🔥"

"Читала со слезами в глазах..."

"Мне одной кажется что Ксю как кукла😍?"

"Какие же невероятно красивые фотографии😍Крым всегда любим в наших сердцах❤️"

"Шикарная😍 Глаза космос😍❣️"

"очень красивый у тебя стиль ✨"

"Ты неверотная 😍❤️ побольше хочется видеть тебя на экранах ❤️ везде самая крутая,😘"

"Невероятная красавица, особенно волосы, просто тащусь от таких длинных волос 😍 любуюсь просто Вами! всегда о таких мечтала, но они никак не растут..."

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