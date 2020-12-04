Відома співачка Даша Астаф'єва показала себе в незвичайному образі

На фото Даша позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем і пишною зачіскою. Зірка посміхалася на камеру і показувала ефектне декольте максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблена команда", - написала Астаф'єва під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "гармата, так і хочеться помацати".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала пікантні пляжні фото і розповіла цікаву історію з дитинства про "очікування" і "реальність".

Зірка поділилася, що будучи дитиною, вона в основному дружила з хлопчиками і в її "арсеналі" були здебільшого "чоловічі" іграшки. Однак якось їй потрапив в руки гачок для в'язання, і вона захопилася цією справою.

Ми писали, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність.

На першому співачка позує роздягненою біля вікна, на другому – в сукні. Знаменитість не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, дівчина не соромиться свого тіла зараз.

Нагадаємо, гаряча Даша Астаф'єва солодко потягнулася заради пікантних фото в бікіні

А ще Politeka писала, що спекотна Даша Астаф'єва спокусила жіночністю, погладивши себе по шиї

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