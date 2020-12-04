Відома співачка Даша Астаф'єва показала себе в незвичайному образі
На фото Даша позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем і пишною зачіскою. Зірка посміхалася на камеру і показувала ефектне декольте максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Улюблена команда", - написала Астаф'єва під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "гармата, так і хочеться помацати".
Мокра Орбакайте в бікіні блиснула худорлявими принадами, без тремтіння не глянеш: "Кістки можна перерахувати"
Заражений вірусом Кошовий з "Квартал 95" з'явився з волоссям і бородою рекордної довжини: "Починає рости..."
"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Трасу Київ-Одеса засипало снігом, відео облетіло мережу: "вивели спецтехніку"
Повідомлялося, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала пікантні пляжні фото і розповіла цікаву історію з дитинства про "очікування" і "реальність".
Зірка поділилася, що будучи дитиною, вона в основному дружила з хлопчиками і в її "арсеналі" були здебільшого "чоловічі" іграшки. Однак якось їй потрапив в руки гачок для в'язання, і вона захопилася цією справою.
Ми писали, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність.
На першому співачка позує роздягненою біля вікна, на другому – в сукні. Знаменитість не раз зізнавалася, що позування на камеру дається їй легко, дівчина не соромиться свого тіла зараз.
Нагадаємо, гаряча Даша Астаф'єва солодко потягнулася заради пікантних фото в бікіні
А ще Politeka писала, що спекотна Даша Астаф'єва спокусила жіночністю, погладивши себе по шиї
Також Politeka повідомляла, що спекотна Астаф'єва без ліфчика і в панчохах виставила напоказ самі ласі місця