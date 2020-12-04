Известная певица Даша Астафьева показала себя в необычном образе
На фото Даша позирует в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка дополнила образ ярким макияжем и пышной прической. Звезда улыбалась на камеру и показывала эффектное декольте максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Любимая команда", - написала Астафьева под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Пушка, так и хочется потрогать".
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Сообщалось, что популярная украинская певица Даша Астафьева показала пикантные пляжные фото и рассказала интересную историю из детства об "ожидании" и " реальности".
Звезда поделилась, что будучи ребенком, она в основном дружила с мальчиками и в ее "арсенале" были по большей части "мужские" игрушки. Однако как-то ей попал в руки крючок для вязания, и она увлеклась этим делом.
Мы писали, что популярная украинская певица Даша Астафьева очаровала фанатов новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность.
На первом певица позирует раздетой у окна, на втором – в платье. Знаменитость не раз признавалась, что позирование на камеру дается ей легко, девушка не стесняется своего тела сейчас.
Напомним, горячая Даша Астафьева сладко потянулась ради пикантных фото в бикини
А еще Politeka писала, что знойная Даша Астафьева соблазнила женственностью, погладив себя по шее
Также Politeka сообщала, что знойная Астафьева без лифчика и в чулках выставила напоказ самые лакомые места