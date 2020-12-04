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Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників сміливим образом і невідомими фактами про особисте життя

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці колективу в "Instagram" з'явилося фото артистки в напівпрозорій блузці без гудзиків. Під газовою тканиною можна побачити чорний бюстгальтер, який зробив акцент на грудях Вікторії, а також корсет. Талію гумористки підкреслив тонкий ремінець.

Автори поста вирішили розкрити шанувальникам цікаві моменти з біографії Булітко. Вони підготували 10 фактів про красуню, з яких один - помилковий. Користувачам запропонували вгадати, який же пункт не відповідає істині:

1. Вікторія Булітко родом із Запоріжжя.

2. На вступних іспитах до театрального інституту дівчина танцювала під пісню Едіт Піаф «Non, je ne regrette rien».

3. Віка любить дуріти на сцені, але і драматичні ролі обожнює теж.

4. Актриса часто грає сварливу дружину на сцені «Дизель Шоу».

5. Гітара Вікі позначена наклейкою равлики.

6. Дівчина часто змінює колір волосся.

7. Вікі має татуювання з зображенням равлика.

8. Всупереч стереотипам, в дитинстві Віка любила манку.

9. Зараз актриса захоплюється вивченням англійської мови.

10. До "Дизель Шоу «вона була учасницею музичного гурту»БУЛІТКА".

У коментарях шанувальники почали згадувати, що ж Вікторія Булітко розповідала про своє життя і ділитися своїми припущеннями.

Раніше актриса незвично відзначила перший день зими і виклала фото, на якому постала в медичній масці, поверх якої намалювала губки. Вона також комічно витріщила сірі очі на радість фанатам.

Нагадаємо, посивіла зірка "Дизель шоу" Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: забавні кадри.

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