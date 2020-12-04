Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила поклонников cмелым образом и неизвестными фактами о личной жизни
Как сообщает Politeka.net, на официальной странице коллектива в "Инстаграм" появилось фото артистки в полупрозрачной блузке без пуговиц. Под газовой тканью можно увидеть черный бюстгальтер, сделавший акцент на груди Виктории, а также корсет. Талию юмористки подчеркнул тонкий ремешок.
Авторы поста решили раскрыть поклонникам интересные моменты из биографии Булитко. Они подготовили 10 фактов о красотке, из которых один - ложный. Пользователям предложили угадать, какой же пункт не соответствует истине:
1. Виктория Булитко родом из Запорожья.
2. На вступительных экзаменах в театральный институт девушка танцевала под песню Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien».
3. Вика любит дурачиться на сцене, но и драматические роли обожает тоже.
4. Актриса часто играет сварливую жену на сцене «Дизель Шоу».
5. Гитара Вики помечена наклейкой улитки.
6. Девушка часто меняет цвет волос.
7. У Вики есть татуировка с изображением улитки.
8. Вопреки стереотипам, в детстве Вика любила манку.
9. Сейчас актриса увлекается изучением английского языка.
10. До «Дизель Шоу» она была участницей музыкальной группы «БУЛИТКА».
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В комментариях поклонники принялись вспоминать, что же Виктория Булитко рассказывала о своей жизни и делиться своими предположениями.
Ранее актриса необычно отметила первый день зимы и выложила фото, на котором предстала в медицинской маске, поверх которой нарисовала губки. Она также комично выпучила серые глаза на радость фанатам.
Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.
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