Мало кто об этом знает

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила поклонников cмелым образом и неизвестными фактами о личной жизни

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице коллектива в "Инстаграм" появилось фото артистки в полупрозрачной блузке без пуговиц. Под газовой тканью можно увидеть черный бюстгальтер, сделавший акцент на груди Виктории, а также корсет. Талию юмористки подчеркнул тонкий ремешок.

Авторы поста решили раскрыть поклонникам интересные моменты из биографии Булитко. Они подготовили 10 фактов о красотке, из которых один - ложный. Пользователям предложили угадать, какой же пункт не соответствует истине:

1. Виктория Булитко родом из Запорожья.

2. На вступительных экзаменах в театральный институт девушка танцевала под песню Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien».

3. Вика любит дурачиться на сцене, но и драматические роли обожает тоже.

4. Актриса часто играет сварливую жену на сцене «Дизель Шоу».

5. Гитара Вики помечена наклейкой улитки.

6. Девушка часто меняет цвет волос.

7. У Вики есть татуировка с изображением улитки.

8. Вопреки стереотипам, в детстве Вика любила манку.

9. Сейчас актриса увлекается изучением английского языка.

10. До «Дизель Шоу» она была участницей музыкальной группы «БУЛИТКА».

В комментариях поклонники принялись вспоминать, что же Виктория Булитко рассказывала о своей жизни и делиться своими предположениями.

Ранее актриса необычно отметила первый день зимы и выложила фото, на котором предстала в медицинской маске, поверх которой нарисовала губки. Она также комично выпучила серые глаза на радость фанатам.

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" ошеломили перевоплощением ради яркого номера: "даже сами...".