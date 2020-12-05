Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе і попросила вибрати

На фото Ебі позує в мереживній білизні, яка практично нічого не прикрила. Трусики дівчини складалися з тоненьких мотузочок і були дуже маленькими. Красуня доповнила образ блузкою, яку спустила з плечей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повинна любити хороший знімок під грудьми. Який з них краще ?! 1 або 2?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"2 точно! Виглядає неймовірно!", "Ти найкраща дівчина в світі", "другий, для кадру під грудьми", "Так що я хочу, щоб ти вкрала багато поцілунків", "Привіт, дорога, будь ласка, дай мені свою милу ... за те, що жартуєш з моєю ...", "Насолода для моїх очей", "красива, я люблю Ебігейл, красива жінка", "Ти в порядку, мамочка", "яка красива жінка, я б хотів, щоб ти була такою в моєму ліжку".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала свої ідеальні форми над містом.

Таке фото Ебі розмістила в своєму Instagram. На знімку брюнетка постала в бікіні, ліфчик якого був дуже малий і ледь приховував принади. Маленькі клаптики тканини натягнулися на великих обсягах, намазаних лосьйоном. Бюст сяяв на сонці і притягував погляд.

Нагадаємо, апетитна Ретчфорд позбулася білизни, невміло прикривши "солодкі" місця руками

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд зняла з себе все, показавши кожен сантиметр ідеального тіла

Також Politeka повідомляла, що розпусна Ебі Ретчфорд побешкетувала в нижній білизні і ажурних панчохах прямо на вулиці



