Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя и попросила выбрать

На фото Эби позирует в кружевном белье, которое практически ничего не прикрыло. Трусики девушки состояли из тоненьких веревочек и были очень маленькими. Красотка дополнила образ блузкой, которую спустила с плеч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Должна любить хороший снимок под грудью. Какой из них лучше ?! 1 или 2?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"2 точно! Выглядит невероятно!", "Ты самая лучшая девушка в мире", "Второй, для кадра под грудью", "Так что я хочу, чтобы ты украла много поцелуев", "Привет, дорогая, пожалуйста, дай мне свою милую ... за то, что шутишь с моей ...", "Наслаждение для моих глаз", "Красивая, я люблю Эбигейл, красивая женщина", "Ты в порядке, мамочка", "Какая красивая женщина, я бы хотел, чтобы ты была такой в ​​моей постели".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала свои идеальные формы над городом.

Такое фото Эби разместила в своем Инстаграм. На снимке брюнетка предстала в бикини, лифчик которого был очень мал и едва скрывал прелести. Маленькие лоскутки ткани натянулись на больших объемах, намазанных лосьоном. Бюст сиял на солнце и притягивал взгляд.

Напомним, аппетитная Рэтчфорд избавилась от белья, неумело прикрыв «сладкие» места руками

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд сняла с себя все, показав каждый сантиметр идеального тела

Также Politeka сообщала, что распутная Эби Рэтчфорд пошалила в нижнем белье и ажурных чулках прямо на улице



