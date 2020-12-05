"Ось такою має бути жінка"

Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко порадувала публіку соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 34-річна співачка, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому продемонструвала дивовижний талант.

Анастасія виконала мрію своїх фанатів, що скучили за її коронним "фокусом" в ліфті. Зірка неодноразово балувала публіку шикарними шпагатами в, здавалося б, непридатному для цього місці. Після деякого періоду затишшя Кумейко знову дала волю своїй фантазії, задерши довжелезну ніжку вище голови.

Дівчина була в шовковій чорній блузі зі "смачним" декольте, сірому стильному пальто і, як вона сама запевнила користувачів, шортиках. Правда, останні або настільки короткі, або зовсім "невидимі", що їх нереально розгледіти на знімку.

Втім, головне на фото не пікантне вбрання артистки, а її шикарна розтяжка.

"Тут можна без слів. Ах так, я в шортиках😉 🧐", - підписала Анастасія.

Користувачі прийшли в захват, кинувшись коментувати побачене:

"Я не сумнівалася в цьому ліфті!!!"- "зачарований 🤣"

"👍Ось такою повинна бути жінка, все при ній"

"Як ми сумували за шпагатом в ліфті 🔥 🔥 🔥 "

"А кнопочки чим натискаєте ? 🤣"

"Прикольно👍коли ручки зайняті, ногою кнопки натискаєш 🔥 👍 "

"Жесть"

"Схоже на змагання з Волочковою) всі шпагати хороші всі шпагати нам важливі))"

"У ліфті-то головне, щоб бабульки з парадного не побачили. А то життя не буде"

"Можна й без слів, але рука то тягнеться висловити своє захоплення прекрасною Настею"

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