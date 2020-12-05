"Вот такой должна быть женщина"

Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко порадовала публику сочным кадром

Как передает Politeka.net, 34-летняя певица, которая нынче выступает под псевдонимом DJ NANA, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором продемонстрировала удивительный талант.

Анастасия исполнила мечту своих фанатов, соскучившихся за ее коронным "фокусом" в лифте. Звезда неоднократно баловала публику шикарными шпагатами в, казалось бы, непригодном для этого месте. После некоторого периода затишья Кумейко снова дала волю своей фантазии, задрав длиннющую ножку выше головы.

Девушка была в шелковой черной блузе со "вкусным" декольте, сером стильном пальто и, как она сама уверила пользователей, шортиках. Правда, последние либо настолько короткие, либо вовсе "невидимые", что их нереально разглядеть на снимке.

Впрочем, главное на фото не пикантный наряд артистки, а ее шикарная растяжка.

"Тут можно без слов. Ах да, я в шортиках 😉🧐", - подписала Анастасия.

Пользователи пришли в восторг, кинувшись комментировать увиденное:

"Я не сомневалась в этом лифте!!!" - "зачарованный 🤣"

"👍 Вот такой должна быть женщина, всё при ней"

"Как мы скучали за шпагатом в лифте🔥🔥🔥"

"А кнопочки чем нажимаете ? 🤣"

"Прикольно👍Когда ручки заняты, ногой кнопки нажимаешь🔥👍"

"Жесть"

"Похоже на соревнование с Волочковой) все шпагаты хороши все шпагаты нам важны))"

"😂В лифте-то главное, чтоб бабульки с парадного не увидели. А то жизни не будет"

"Можно из без слов 😷 Но рука то тянется выразить своё восхищение Прекрасной Настей 🖤"

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