Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайному вигляді
На фото Жизель позує в шубі, під якою нічого немає, і панчохах. Образ красуня доповнила туфлями на підборах. Зірка розставила ніжки і хвалилася їх стрункістю. Волосся у моделі були розпущені, а на обличчі був присутній свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фотографа, який працював з красунею.
"Привид", - підписав пост фотограф.
Фанати поставили майже 400 лайків, включаючи саму Жизель, і написали кілька коментарів:
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"Вогонь", "Люблю", "зірка", "дивовижна", "давайте співпрацювати".
Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret, показала себе і розповіла про бізнес.
Жизель цього разу здалася в сорочці і піджаку, а образ доповнила чорною сумочкою. Як можна помітити, в цьому вбранні Олівейра вирішила обійтися без штанів, а волосся зібрала в вузол. Красуня стояла на тлі стіни, демонструючи ідеальні ніжки. Дівчина, судячи з Мітки, перебувала в Лос-Анджелесі, США.
Ми писали, що бразильська модель Жизель Олівейра продемонструвала ідеальне тіло в топі-корсеті.
Так, Олівейра приміряла відвертий чорний топ з оригінальним візерунком і блискавкою посередині, який вдало підкреслив тонку талію, пружний бюст і витончені плечі моделі. Доповнили образ чорні джоггери, зібрані в акуратний пучок волосся і невеликі кільця-сережки.
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