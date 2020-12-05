Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычном виде

На фото Жизель позирует в шубе, под которой ничего нет, и чулках. Образ красотка дополнила туфлями на каблуке. Звезда расставила ножки и хвасталась их стройностью. Волосы у модели были распущены, а на лице присутствовал свежий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку фотографа, который работал с красавицей.

"Привидение", - подписал пост фотограф.

Фанаты поставили почти 400 лайков, включая саму Жизель, и написали несколько комментариев:

"Огонь", "Люблю", "Звезда", "Удивительная", "Давайте сотрудничать".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о бизнесе.

Жизель в этот раз показалась в рубашке и пиджаке, а образ дополнила черной сумочкой. Как можно заметить, в этом наряде Оливейра решила обойтись без штанов, а волосы собрала в узел. Красотка стояла на фоне стены, демонстрируя идеальные ножки. Девушка, судя по метке, находилась в Лос-Анджелесе, США.

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Так, Оливейра примерила откровенный черный топ с оригинальным узором и молнией посередине, который удачно подчеркнул тонкую талию, упругий бюст и изящные плечи модели. Дополнили образ черные джоггеры, собранные в аккуратный пучок волосы и небольшие кольца-сережки.

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