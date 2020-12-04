Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі "Свати", вразила молодим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилося фото 66-річної зірки.

"Йти по життю з закритим серцем-подібно до того, що пуститися в подорож по океану, замкненим в трюмі корабля», - підписаний знімок артистки на фан-сторінці.

Кравченко відображена на фото в чорній кофтині, з перламутровими прикрасами і з золотим ланцюжком. Яскравим акцентом образу служать окуляри з жовтими стеклами, які роблять очі артистки ще більш виразними.

Користувачі Мережі захоплюються тим, як молодо виглядає улюблена актриса. Фоловери сторінки щедро нагородили її компліментами.

"Танюша чудово виглядаєте", " Даа, слова дуже вірні, вже ви то точно Тетяна йдете з відкритим серцем і душею, тому ви для мене справжня🔥❤️🔥», «ви розумниця, ви супер. Я вас обожнюю", - пишуть в коментарях.

Раніше Тетяна Кравченко здалася шанувальникам в новому образі: в окулярах і кашкетом, яким часто користуються чоловіки-таксисти. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і її фірмова чарівна посмішка.

Нагадаэмо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.