Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі "Свати", вразила молодим виглядом
Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилося фото 66-річної зірки.
"Йти по життю з закритим серцем-подібно до того, що пуститися в подорож по океану, замкненим в трюмі корабля», - підписаний знімок артистки на фан-сторінці.
Кравченко відображена на фото в чорній кофтині, з перламутровими прикрасами і з золотим ланцюжком. Яскравим акцентом образу служать окуляри з жовтими стеклами, які роблять очі артистки ще більш виразними.
Користувачі Мережі захоплюються тим, як молодо виглядає улюблена актриса. Фоловери сторінки щедро нагородили її компліментами.
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"Танюша чудово виглядаєте", " Даа, слова дуже вірні, вже ви то точно Тетяна йдете з відкритим серцем і душею, тому ви для мене справжня🔥❤️🔥», «ви розумниця, ви супер. Я вас обожнюю", - пишуть в коментарях.
Раніше Тетяна Кравченко здалася шанувальникам в новому образі: в окулярах і кашкетом, яким часто користуються чоловіки-таксисти. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і її фірмова чарівна посмішка.
Нагадаэмо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.
А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.
Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.