Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале "Сваты", восхитила молодым видом

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось фото 66-летней звезды.

«Идти по жизни с закрытым сердцем — подобно тому, что пуститься в путешествие по океану, запертым в трюме корабля», - подписан снимок артистки на фан-странице.

Кравченко запечатлена на фото в черной кофточке и с перламутровыми украшениями и золотой цепочкой. Ярким акцентом образа служат очки с желтыми стеклами, кторые делают глаза артистки еще более выразительными.

Пользователи Сети восхищаются тем, как молодо выглядит любимая актриса. Фолловері страниці щедро наградили ее комплиментами.

«Танюша прекрасно выглядите», «Даа, слова очень верные, уж вы то точно Татьяна идёте с открытым сердцем и душой, поэтому вы для меня настоящая🔥❤️🔥», «Вы умница, вы супер. Я вас обожаю», - пишут в комментариях.

Ранее Татьяна Кравченко показалась поклонникам в новом образе: в очках и фуражкой, которой часто пользуются мужчины-таксисты. Образ дополнили солнцезащитные очки и ее фирменная очаровательная улыбка.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.