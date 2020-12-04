Відома російська співачка та колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва поділилась тим, як вона пишається своїм чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Брежнєвої в соцмережі.

Так, співачка виклала в сторіс публікацію свого чоловіка продюсера Костянтина Меладзе, у якій той розповів, що отримав премію "Композитор року".

"Пишаюсь безмежно!!!" - написала Брежнєва та поставила три чорних сердечка.

У публікації на сторінці Костянтина Меладзе з'явилось фото з нагородження.

"3 грудня Державному Кремлівському палаці відбулося нагородження переможців Російської національної музичної премії "Вікторія 2020". Переможець в номінації "Композитор року" - Костянтин Меладзе", - йдеться в повідомленні.

У коментарях фоловери привітали Меладзе з перемогою та наголосили, що вона була заслуженою.

"Ви гідний", "А хто ще!", "Вітаю", "Найкращий", "І це заслужено! Костянтин Меладзе - найкращий композитор нашого часу!", "Він не те що року, а багатьох десятиріч переможець! Його пісні - це шедеври! Багато, особливо ті, що виконані В. Меладзе, просто проникають до глибини душі!", "Вітаю! Ви дійсно заслужили цю нагороду!", "Заслужено однозначно! Композитор усіх часів", - пишуть в коментарях.

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