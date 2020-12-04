Известная российская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась тем, как она гордится своим мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Брежневой в соцсети.

Так, певица выложила в сторис публикацию своего мужа продюсера Константина Меладзе, в которой тот рассказал, что получил премию "Композитор года".

"Горжусь безмерно!!!" - написала Брежнева и поставила три черных сердечка.

В публикации на странице Константина Меладзе появилось фото с награждения.

"3 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялось награждение победителей Российской национальной музыкальной премии "Виктория 2020". Победитель в номинации "Композитор года" - Константин Меладзе", - говорится в сообщении.

В комментариях фолловеры поздравили Меладзе с победой и отметили, что она была заслуженной.

"Вы достойный", "А кто еще!", "Поздравляю", "Лучший", "И это заслуженно! Константин Меладзе - лучший композитор нашего времени!", "Он не то что года, а многих десятилетий победитель! Его песни - это шедевры! Многие, особенно исполненные В. Меладзе, просто проникают до глубины души!", "Поздравляю! Вы действительно заслужили эту награду!", "Заслуженно однозначно! Композитор всех времен", - пишут в комментариях.

Напомним, повзрослевшая дочь-красавица Меладзе скоро затмит Веру Брежневу.

Как сообщала Politeka, новые девушки Меладзе оконфузились с выходом в свет.

Также Politeka писала, что Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.