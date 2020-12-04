Відомий український фотограф і експерт на шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк відповіла на питання фоловерів про посиденьки зі співачкою Олею Поляковою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Плакидюк у соцмережі.

Так, Соні поставили запитання про квашену капусту, яку вона готувала разом з Поляковою та телеведучою Машею Єфросініною.

"Вам Полякова капусти хоч дала з собою?" - запитали у Плакидюк.

Фотограф відповіла на запитання досить загадково.

"І не тільки капусти..." - написала вона.

Як відомо, наприкінці листопада Полякова покликала до себе зіркових подруг, щоб зайнятися готуванням і просто добре провести час. Як з'ясувалося, красуні вирішили наквасити капусти, однак на цьому не зупинилися. Так, Плакидюк розповіла, що в результаті вони приготували 100 кілограм квашеної капусти, зварили борщ, зробили олів'є і влаштували фотосесію.

Соні задавали і інші питання - зокрема, про її ставлення до дітей.

"Як і людей - люблю, але далеко не всіх", - написала вона.

Також їй написали, що з пробором вона виглядає на 18 років.

"В мене є дивовижна здібність сильно змінювати вік в залежності від мейкапа і зачіски", - відповіла Соня.

Нагадаємо, роздягнена Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" здалася у всій красі.

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