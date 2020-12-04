Известный украинский фотограф и эксперт на шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк ответила на вопросы фолловеров о посиделках с певицей Олей Поляковой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Плакидюк в соцсети.
Так, Соне задали вопрос о квашеной капусте, которую она готовила вместе с Поляковой и телеведущей Машей Ефросининой.
"Вам Полякова капусты хоть дала с собой?" - спросили у Плакидюк.
Фотограф ответила на вопрос довольно загадочно.
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"И не только капусты..." - написала она.
Как известно, в конце ноября Полякова позвала к себе звездных подруг, чтобы заняться готовкой и просто хорошо провести время. Как выяснилось, красавицы решили наквасить капусты, однако на этом не остановились. Так, Плакидюк рассказала, что в результате они приготовили 100 килограмм квашеной капусты, сварили борщ, сделали оливье и устроили фотосессию.
Соне задавали и другие вопросы - в частности, о ее отношении к детям.
"Как и людей - люблю, но далеко не всех", - написала она.
Также ей написали, что с пробором она выглядит на 18 лет.
"У меня есть удивительная способность сильно менять возраст в зависимости от мейкапа и прически", - ответила Соня.
Напомним, раздетая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показалась во всей красе.
Как сообщала Politeka, эпатажная Оля Полякова сняла на видео свои страдания, Плакидюк пообещала помочь: "Котик, я научу...".
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразила наповал белоснежным бюстом в платье: Астафьева оценила.