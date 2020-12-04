Відома українська співачка Камалія показала себе на світському заході

На кадрі красуня позувала в сукні з прозорою верхньою частиною. Образ Камалія доповнила маскою чорного кольору. Співачка на кількох фотографіях здалася з іншими зірками, які прийшли на церемонію нагородження. Всі були одягнені стильно і і посміхалися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"XI церемонія нагородження премії Cosmo Lady Awards", - написала Камалія під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Камалія, ви найстильніша і красива з усіх присутніх дам", " які ж ви красиві! Камалія, плаття у вас шикарне!Інна Петрівна така модна і стильна! Образ просто приголомшливий!", "Красуня яка","вогонь".

Ми писали, що найбагатша співачка України Камалія показала розширений склад своєї сім'ї, про який багато хто не знав раніше.

"Зі Всесвітнім днем домашніх тварин!! Дуже шкода, що не можу вмістити в пост всіх членів нашої домашньої звірячої сім'ї. А ще сьогодні День сексу, але це вже зовсім інша історія", - написала співачка.

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