Известная украинская певица Камалия показала себя на светском мероприятии

На кадре красотка позировала в платье с прозрачной верхней частью. Образ Камалия дополнила маской черного цвета. Певица на нескольких фотографиях показалась с другими звёздами, которые пришли на церемонию награждения. Все были одеты стильно и и улыбались. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"XI церемония награждения премии Cosmo Lady Awards", - написала Камалия под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Камалия,вы самая стильная и красивая из всех присутствующих дам", "Какие же вы красивые! Камалия, платье у Вас шикарное!Инна Петровна такая модная и стильная! Образ просто потрясающий!", "Красотка какая", "Огонь".

Мы писали, что самая богатая певица Украины Камалия показала расширенный состав своей семьи, о котором многие не знали раньше.

«Со Всемирным днём домашних животных!! Очень жаль, что не могу вместить в пост всех членов нашей домашней звериной семьи. А ещё сегодня День секса, но это уже совсем другая история», - написала певица.

Напомним, самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины после болезни дала жару в бесстыжем декольте

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины после болезни поразила новым видео, забравшись на стол



