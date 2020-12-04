Українська співачка Анна Седокова порадувала шанувальників анонсом нової пісні і кліпу, в якому вона з'являється в досить сміливому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Седокової у соцмережі.

Так, співачка опублікувала фрагмент кліпу на свою нову пісню. У відео вона крокує коридорами у сонцезахисних окулярах, шовковому блакитному жакеті та масивних сережках. Під жакетом у співачки чорний боді, надягнутий поверх чорних колготок.

Вона доповнила відео уривком з тексту нової пісні.

"Прив'язана до тебе

Немає ніяких ідей

Прив'язана до тебе

Ти краще за всіх людей", - написала співачка.

Також вона додала, що "щось велике наближається".

В коментарях фоловери оцінили нову пісню Седокової та її образ у кліпі.

"Аня стройняшка", "Чекаємо на кліп", "Вже марушки по шкірі", "Вау, як це гарно", "Ви супер", "До мурашок", "Чекаю на цю пісню", "Ух ти, яка красуня шикарна", "Кохання творить дива! Ти розквітла", "Як ніби Алінка йде! Так схожі", "Просто космос", "Дуже чекаємо на прем'єру", "Як завжди шикарна", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.