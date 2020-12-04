Все пишут, что певица расцвела

Украинская певица Анна Седокова порадовала поклонников анонсом новой песни и клипа, в котором она появляется в довольно смелом образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Седоковой в соцсети.

Так, певица опубликовала фрагмент клипа на свою новую песню. В видео она шагает по коридорам в солнцезащитных очках, шелковом голубом жакете и массивных серьгах. Под жакетом у певицы черный боди, надетый поверх черных колготок.

Она дополнила видео отрывком из текста новой песни.

"Привязана к тебе

Нет никаких идей

Привязана к тебе

Ты лучше всех людей", - написала певица.

Также она добавила, что "что-то большое приближается".

В комментариях фолловеры оценили новую песню Седоковой и ее образ в клипе.

"Аня стройняшка", "Ждем клип", "Уже марушки по коже", "Вау, как это красиво", "Вы супер", "До мурашек", "Жду эту песню", "Ух ты, какая красавица шикарная", "Любовь творит чудеса! Ты расцвела", "Как будто Алинка идет! Так похожи", "Просто космос", "Очень ждем премьеру", "Как всегда шикарна", - пишут в комментариях.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.