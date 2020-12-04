Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила жарким танцем з одним

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці друга зірки в TikTok.

Так, модель позує в кофті та спідниці, а розкішне декольте ледь витримує тиск значних «обсягів» знаменитості. Примітно, що Кузнєцова вирішила взяти участь у танці під музику «Crazy Frog».

Поки красуня нагинається і демонструє головну гордість, її друг витанцьовує на задньому плані. Однак потім він виходить на передній, починаючи несамовито рухатися.

"Таке відчуття, що вони брат і сестра», «не зрозумію, на що сморю – Толі на ролик Толі, Толі твої принади. Все дуже красиво», «гонщики», «Біба і боба», "дуже ржачно виглядає", - пишуть шанувальники Кузнєцової.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася своєю гідністю

Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи бездоганні форми у всій красі.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.