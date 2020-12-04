Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила жарким танцем с другом

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице друга звезды в TikTok.

Так, модель позирует в кофте и юбке, а роскошное декольте едва выдерживает давление внушительных «объемов» знаменитости. Примечательно, что Кузнецова решила принять участие в танце под музыку «Crazy Frog».

Пока красотка нагибается и демонстрирует главную гордость, ее друг вытанцовывает на заднем плане. Однако потом он выходит на передний, начиная неистово двигаться.

«Такое ощущение, что они брат и сестра», «не пойму, на что сморю – толи на ролик Толи, толи твои прелести. Все очень красиво», «гонщики», «биба и боба», «очень ржачно выглядит», - пишут поклонники Кузнецовой.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась своим достоинством

Кузнецова позирует в облегающем наряде с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя безупречные формы во всей красе.

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером Мила Кузнецова подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.