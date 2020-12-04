Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, сколихнула Мережу приємними спогадами

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram цікаві кадри з останнього концерту, який група встигла провести ще до початку карантину.

Зарицька вразила закулісними знімками: кожен з них по-своєму атмосферний, передає той чи інший хвилюючий момент.

Пишнотіла красуня, судячи з кадрів, повністю віддалася процесу, працюючи з колегами-музикантами і танцюристами в єдиному тандемі.

"Переглядаючи ПЛАКАЛА LIVE нахлинули спогади і неймовірне тепло. Це був один з найважливіших днів нашого життя. Нам так пощастило прожити його прямо перед тим як настали ці тривожні часи. Тому хочеться ще раз подякувати всім хто був поруч і йшов пліч-о-пліч з нами в цей день. Цей теплий острівець дивовижних спогадів в нашій пам'яті. 💖", - ділилася емоціями співачка.

"🙀Залишилося ще стільки хороших фото! І ще більше хороших спогадів. Ви всі такі круті ☺Дякую. P. S. На жаль всіх тут не вмістити тому мабуть треба ще один альбом на Фейсбуці;)", - підсумувала Олександра.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Це дуже гарно!😍 Фото наповнені особливою атмосферою та емоціями))😊"

"Спогади неймовірні! ❤️ У потоці шаленого драйву та емоцій ви передали нам частинки вашої душі! 🙏"

"просто кайф 😍 🌠 "

"Бути з Вами на одній хвилі це крутоооооо! 🔥🔥🔥🔥🔥"

"Давайте ще!"

"Нехай цей коронавірус закінчиться, і я хочу піти на ваш концерт💥🤗"

Нагадаємо, солістка KAZKA приспустила блузку і подражнила пухкими губками на спокусливих кадрах: "Вау, яка принцеса".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA затягла відомого красеня за лаштунки "Танців з зірками" і зачарувала декольте.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA виставила розкішне декольте перед відомим красенем на"Танцях з зірками".