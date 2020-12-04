Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, всколыхнула Сеть приятными воспоминаниями

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм любопытные кадры с последнего концерта, который ребята успели провести еще до начала карантина.

Зарицкая впечатлила закулисными снимками: каждый из них по-своему атмосферный, передает тот или иной волнительный момент.

Пышнотелая красотка, судя по кадрам, полностью отдалась процессу, работая с коллегами-музыкантами и танцорами в едином тандеме.

"Просматривая ПЛАКАЛА LIVE нахлынули воспоминания и невероятное тепло. Это был один из самых важных дней нашей жизни. Нам так повезло прожить его прямо перед тем как наступили эти тревожные времена. Поэтому хочется еще раз поблагодарить всех кто был рядом и шел бок о бок с нами в этот день. Этот теплый островок удивительных воспоминаний в нашей памяти. 💖", - делилась эмоциями певица.

"🙀Осталось еще столько хороших фото! И еще больше хороших воспоминаний. Вы все такие крутые 💔Спасибо. P.S. К сожалению всех здесь не вместить поэтому видимо надо еще один альбом на фейсбуке;)", - подытожила Александра.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Це дуже гарно!😍 Фото наповнені особливою атмосферою та емоціями))😊"

"Воспоминания невероятные! ❤️ В потоке безумного драйва и эмоций Вы передали нам частицы Вашей души! 🙏"

"просто кайф😍🌠"

"Бути з Вами на одній хвилі це крутоооооо! 🔥🔥🔥🔥🔥"

"Давайте еще!"

"Нехай цей коронавірус закінчиться, і я хочу піти на ваш концерт💥🤗"

Напомним, солистка KAZKA приспустила блузку и подразнила пухлыми губками на соблазнительных кадрах: "Вау, какая принцесса".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA затащила известного красавца за кулисы "Танців з зірками" и очаровала декольте.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA выставила роскошное декольте перед известным красавцем на "Танцях з зірками".