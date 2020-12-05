Російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила розміром "динек" в топі з декольте

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Мені так подобається мій телефон в цьому чохлі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Квітко позує в топі тілесного кольору з екстремальним декольте, яке максимально оголює її «близнят».

"Як же ти прекрасна. Пощастило тому хто з тобою спілкуватися, особливо твоєму бойфренду, кожен бачити таку красу», «позаземна Анастасія – ти зробила мій день», «гаряче, дуже гаряче», «Божественна красуня», «дуже мило виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, ледь не вивалила апетитний бюст з занадто сміливого декольте.

Відома спокусниця давно підкорила користувачів мережі своїми великими обсягами в найвідвертіших нарядах. Фотографії красуні розлітаються інтернетом і набирають безліч приємних відгуків.

Цього разу в одній з фан-груп з'явився знімок моделі в обтягуючій сукні зі значним декольте.

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