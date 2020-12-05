Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером «дынек» в топе с декольте

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Мне так нравится мой телефон в этом чехле», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Квитко позирует в топе телесного цвета с экстремальным декольте, которое максимально оголяет ее «близняшек».

«Как же ты прекрасна. Повезло тому кто с тобой общаться, особенно твоему бойфренду, каждый видеть такую красоту», «Внеземная Анастасия – ты сделала мой день», «горячо, очень горячо», «божественная красотка», «очень мило выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, едва не вывалила аппетитный бюст из слишком смелого декольте.

Известная соблазнительница давно покорила пользователей сети своими большими объемами в самых откровенных нарядах. Фотографии красотки разлетаются по интернету и набирают множество приятных отзывов.

В этот раз в одной из фан-групп появился снимок модели в обтягивающем платье с внушительным декольте.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула поджаренными "булочками" в мокром бикини

Также Politeka писала, что русская Кардашьян ослепила роскошью в гигантском декольте, с такой не заскучаешь

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян поджарила свои пышные "булочки" в бикини, которое ничего не скрывает