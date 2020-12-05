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Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала себе у новому образі і дала собі дивну характеристику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.

Так, донька Олі Фреймут запостила в сторіс коротеньке відео, на якому старалась показати свій новий образ. Особливу увагу Злата звернула на кофтинку, на якій є написи "joke" (жарт). На тлі цього Залата так охаректиризувала і саму себе.

"Я - жарт", - написала вона.

На новому відео можна побачити, що 14-річна донькапопулярної української телеведучої Ольги Фреймут виглядає вже зовсім дорослою. До того ж, вона почала вибирати досить стильний і яскравий одяг, а також використовує темні відтінки у макіяжі, що також візуально додає віку.

Раніше повідомлялось, що донька Фреймут опублікувала у своєму акаунті підбірку фото зі святкування Хелловіну. Дівчина була одягнена у яскраве вбрання - шкіряний лаковий плащ синього кольору та високі чорні брюки. Також на дівчинці стильне взуття - чоботи на підборах з гострим носком.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з "Танців з зірками", обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…".

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