Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала себя в новом образе и дала себе странную характеристику

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, дочь Оли Фреймут запостила в сторис коротенькое видео, на котором старалась показать свой новый образ. Особое внимание Злата обратила на кофточку, на которой имеются надписи "joke" (шутка). На фоне этого Залата так охаректиризовала и саму себя.

"Я - шутка", - написала она.

На новом видео можно заметить, что 14-летняя дочка популярной украинской телеведущей Ольги Фреймут выглядит уже совсем взрослой. К тому же, она начала выбирать довольно стильную и яркую одежду, а также использует темные оттенки в макияже, что тоже визуально добавляет возраста.

Ранее сообщалось, что дочь Фреймут разместила на своей страничке подборку фотографий с празднования Хэллоуина. Злата на всех снимках выглядела очень эффектно - на ней был кожаный лаковый плащ синего цвета и высокие черные брюки. Также на девочке была стильная обувь - сапоги на каблуке с острым носком.

Напомним, что Фреймут, вылетевшая из "Танцев со звездами", обрушилась с тирадой на грешников и расточителей жизни: "Моя миссия...".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут пристыдила украинцев за манеры, задев Олю Полякову: "издевательство".